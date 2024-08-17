17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Bakanlıktan yeni burger kararı
Gıda güvenliği ve sağlığı kapsamında et ürünlerinde yeni düzenlemeye gidiliyor. Burger eti ve dönerin yağ miktarının, yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesi hedefleniyor. Peki, kararla başka hangi düzenlemeler yapılacak?