Bakanlıktan "asbestli gemi" açıklaması: Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait gemiyle ilgili asbest iddialarına cevap verdi. Çevre Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi. En ufak risk durumunda gemi geri gönderilecek" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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