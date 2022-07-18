18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Bakanlıktan "asbestli gemi" açıklaması: Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait gemiyle ilgili asbest iddialarına cevap verdi. Çevre Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi. En ufak risk durumunda gemi geri gönderilecek" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.