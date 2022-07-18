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Bakanlıktan "asbestli gemi" açıklaması: Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 14:11
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait gemiyle ilgili asbest iddialarına cevap verdi. Çevre Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Kontroller yapıldı, gemide risk tespit edilmedi. En ufak risk durumunda gemi geri gönderilecek" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Bakanlıktan asbestli gemi açıklaması
Bakanlıktan "asbestli gemi" açıklaması
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