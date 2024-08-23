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Bakanlık harekete geçti: Ette fahiş fiyata inceleme! 1 milyon TL'ye kadar cezası var

Bakanlık harekete geçti: Ette fahiş fiyata inceleme! 1 milyon TL'ye kadar cezası var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 16:20
Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı. Haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacak.
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