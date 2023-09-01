01 Eylül 2023, Cuma
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Bakanlık aileleri sanal dünya konusunda uyardı! Çocuklar sanal dünyayı gerçek dünya sanıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceğini belirtilerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Peki çocuklar hangi risklerle karşı karşıya, bu risklere yönelik neler yapılmalı? Merak edilenleri uzman klinik psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü yanıtladı.