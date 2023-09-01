01 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakanlık aileleri sanal dünya konusunda uyardı! Çocuklar sanal dünyayı gerçek dünya sanıyor

Bakanlık aileleri sanal dünya konusunda uyardı! Çocuklar sanal dünyayı gerçek dünya sanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2023 14:04
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital platformların bilinçsiz kullanımının çocuklarda olumsuz durumlara sebep olabileceğini belirtilerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Peki çocuklar hangi risklerle karşı karşıya, bu risklere yönelik neler yapılmalı? Merak edilenleri uzman klinik psikolog Sümeyye Esra Köten Güçlü yanıtladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ailelere sanal dünya uyarısı
Ailelere sanal dünya uyarısı
Ege’de mikroplastik tehdidi!
Ege’de mikroplastik tehdidi!
Esra Erol’da son sözü çılgına çevirdi!
Esra Erol'da son sözü çılgına çevirdi!
Sokak ortasında kan donduran vahşet!
Sokak ortasında kan donduran vahşet!
Sosyal devletin gereği sosyal yardımlar!
Sosyal devletin gereği sosyal yardımlar!
2 ilde uyuşturucu operasyonu!
2 ilde uyuşturucu operasyonu!
Elektirik fırtınası neden olur?
Elektirik fırtınası neden olur?
Yunanistan’daki yangın Edirne sınırına dayandı
Yunanistan'daki yangın Edirne sınırına dayandı
Tina boynunda çiple sahibini arıyor
Tina boynunda çiple sahibini arıyor
Tina sahibini arıyor
Tina sahibini arıyor
İstanbul’da hareketli gece
İstanbul'da hareketli gece
’Vira bismillah’ diyerek açıldılar
'Vira bismillah' diyerek açıldılar
Daha Fazla Video Göster