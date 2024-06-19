19 Haziran 2024, Çarşamba
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Bakan Yumaklı’dan yangın açıklaması: "Çanakkale Eceabat’ta yangını yakından takip ediyoruz"
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yapılan çalışmalara ilişkin görüntü paylaştı ve "Çanakkale Eceabat’ta yangını yakından takip ediyoruz. Orman Kahramanlarımız alevlerle mücadelesini gece de sürdürüyor. Hedefimiz en kısa sürede yangını kontrol altına almak." ifadelerini kullandı.