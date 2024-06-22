23 Haziran 2024, Pazar
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Bakan Yumaklı'dan Manisa'ya 'geçmiş olsun' telefonu!
Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğü bölgelerde inceleme yaptı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Vali Ünlü'yü telefonla arayıp, yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.