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Bakan Yumaklı'dan Manisa'ya 'geçmiş olsun' telefonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 23:05
Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli ilçesi Dibekdağı mevkiinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 hektar alanın zarar gördüğü bölgelerde inceleme yaptı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Vali Ünlü'yü telefonla arayıp, yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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