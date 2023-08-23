Bakan Yumaklı paylaştı! Alevlerin ortasında kalan kahramanlar

Çanakkale’de yangın karşı mücadele kesintisiz olarak devam ediyor. Bölgede rüzgarın yön değiştirmesiyle ekipler alevlerin ortasında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya dair bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, “Bazı kahramanlar, iyi ki varlar... Şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgar ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin.” dedi.

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