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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 855 şahıs gözaltına alındı, bunların 13'ü tutuklandı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 05.07.2024 13:19
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı, bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı oluğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
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Kayseri’deki olaylara ilişkin açıklama
Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama
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