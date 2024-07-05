05 Temmuz 2024, Cuma
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Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: 855 şahıs gözaltına alındı, bunların 13'ü tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması düzenledi. Bakan Yerlikaya, "Kayseri'de 855 şahıs gözaltına alındı, bunların 13'ü tutuklandı, 145'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu gözaltına alınan şahıslardan 468'inin 50 farklı suçtan adli kaydı oluğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.