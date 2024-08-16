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Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'de yolu kapatanlardan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Bakan Yerlikaya Küçükçekmece'de yolu kapatanlardan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 09:47
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntülerde yer alan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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