Bakan Yerlikaya kayıp Rojin’in ailesiyle konuştu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 gündür kayıp olan ve Van’da ekipler tarafından aralıksız araması devam eden üniversite öğrencisi Rojin'in babası ve amcası ile telefonda görüştüklerini bildirdi.

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