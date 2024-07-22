Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan bir röportajda, islami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs Z.K'nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

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