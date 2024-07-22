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Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 21:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan bir röportajda, islami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahıs Z.K'nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan gözaltına alındığını duyurdu.
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