25 Ekim 2024, Cuma
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 22:17
Mardin’in Savur ilçesi kırsalında, Jandarma ve Emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Zafer (kod adıyla) Özcan Günay etkisiz hale getirildi.
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