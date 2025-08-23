23 Ağustos 2025, Cumartesi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eyüpsultan'daki trafik saldırganı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eyüpsultan’daki trafik saldırganı yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Eyüpsultan'daki trafik saldırganı yakalandı

Giriş: 23.08.2025 11:24
Giriş: 23.08.2025 11:24
Eyüpsultan’da kamyonetiyle bir kadın sürücünün önünü kesen, araçtan inerek diğer araca saldıran ve hakaretler eden bir kişiye ait görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Yerlikaya konuya ilişkin, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce söz konusu görüntüler incelenmiştir. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır." dedi.
Bakan Yerlikaya duyurdu: Eyüpsultan’daki trafik saldırganı yakalandı
