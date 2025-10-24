24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakan Tekin: İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası
Bakan Tekin: İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası

Bakan Tekin: İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 17:47
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dil ve Edebiyat Derneği Medeniyet Okumaları açılışında konuştu. Bakan Tekin, “Biz imam hatip okullarımızda hem pozitif bilimler hem de İslami bilimlerin eğitimini aynı anda veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ürettiği bir marka. Hem dini eğitimin hem pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model ürettik, bunu uluslararası bir marka haline getirelim” ifadelerini kullandı. Tekin, Türkiye’deki imam hatiplerin dünya genelinde örnek bir uygulama olduğunu vurguladı ve eğitimde başarıya ulaşmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca TIMSS ve PISA sınavlarındaki başarılarla fen bilimlerinde Avrupa’da öncü konumda olunduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beceri odaklı bir eğitim anlayışı geliştirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi için de özel çalışmalar yapıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül de ikili eğitim oranının yüzde 72’lerden yüzde 20’lere düştüğünü ve yerel projelerle öğrencilerin yeteneklerinin desteklendiğini belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tekin: İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası
İstanbul’da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da sağanak alarmıyla okullar tatil!
İstanbul'da sağanak alarmıyla okullar tatil!
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
150 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası
"İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası"
Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü
Osmaniye’de yanan otomobil küle döndü
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisi alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Türkiye’den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Türkiye'den gidecek oyuncaklarla binlerce çocuğun yüzü gülecek
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Çekici üzerinde dev yapay çiçek sergilendi
Tunceli’de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Tunceli'de dağ keçilerinin sevimli halleri gülümsetti
Mersin’deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Mersin'deki köpek dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
Eylülzede şarkısı yapay zeka mı?
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık!
Daha Fazla Video Göster