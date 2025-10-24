Bakan Tekin: İmam hatip okulları hem pozitif hem dini bilimlerde dünya markası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dil ve Edebiyat Derneği Medeniyet Okumaları açılışında konuştu. Bakan Tekin, “Biz imam hatip okullarımızda hem pozitif bilimler hem de İslami bilimlerin eğitimini aynı anda veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ürettiği bir marka. Hem dini eğitimin hem pozitif bilimleri aynı anda verebilen bir model ürettik, bunu uluslararası bir marka haline getirelim” ifadelerini kullandı. Tekin, Türkiye’deki imam hatiplerin dünya genelinde örnek bir uygulama olduğunu vurguladı ve eğitimde başarıya ulaşmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca TIMSS ve PISA sınavlarındaki başarılarla fen bilimlerinde Avrupa’da öncü konumda olunduğunu dile getirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beceri odaklı bir eğitim anlayışı geliştirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi için de özel çalışmalar yapıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül de ikili eğitim oranının yüzde 72’lerden yüzde 20’lere düştüğünü ve yerel projelerle öğrencilerin yeteneklerinin desteklendiğini belirtti.

