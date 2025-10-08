08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bakan Tekin: “Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”
Bakan Tekin: Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun

Bakan Tekin: “Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 18:55
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Kitap Fuarı’nda yeni eğitim modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukların eğitim süreçlerini daha erken tamamlayarak toplumsal hayata katılmasını hedeflediklerini söyleyen Tekin, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. “Gerçekler üzerinden konuşmak yerine spekülatif söylemlerle süreci manipüle ediyorlar” diyen Tekin, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Tekin: Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun
Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun
“Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Afetlerle mücadeleye insanız helikopter!
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Trafik magandası kuryeye dehşeti yaşattı!
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Furkan Hareketi üyeleri Zabıta Müdürlüğünü bastı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da İsrail protestoları sürüyor
İstanbul'da İsrail protestoları sürüyor
Eğitim uçağı davasında Metal perde detayı!
Eğitim uçağı davasında "Metal perde" detayı!
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar Öyle karıştırılmaz dedi
Elazığ Valisi orcik yaptı, kadınlar "Öyle karıştırılmaz" dedi
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Ataşehir’de fabrika yangını! A Haber olay yerinde
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Uyuşturucu operasyonunda ifadeleri alınan ünlü isimler adli tıpta
Kars’ta anız yangını
Kars’ta anız yangını
Daha Fazla Video Göster