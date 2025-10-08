Bakan Tekin: “Çocuklarımız daha erken yaşta toplumsal hayata dahil olsun”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Kitap Fuarı’nda yeni eğitim modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukların eğitim süreçlerini daha erken tamamlayarak toplumsal hayata katılmasını hedeflediklerini söyleyen Tekin, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. “Gerçekler üzerinden konuşmak yerine spekülatif söylemlerle süreci manipüle ediyorlar” diyen Tekin, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN