09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakan Süleyman Soylu, polislerin "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı seslendirdiği klibi paylaştı | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

Bakan Süleyman Soylu, polislerin "Uzun İnce Bir Yoldayım"ı seslendirdiği klibi paylaştı | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü, polislerin, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği kliple kutladı. Bakan Süleyman Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personelinin hazırladığı "Polis İçin Söyle" klibini, Twitter hesabından "Türk polisimiz... Kahramanlarımız... Nice 175. yıllara. Allah ayağınıza taş değdirmesin @EmniyetGM Yolumuz bir, sevdamız, gecemiz ve gündüzümüz bir... Uzun ince bir yoldayız." notuyla paylaştı.

ANLAMLI PAYLAŞIM

Farklı birimlerden polislerin, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdiği klipte, geçmiş dönemlerden görevi başındaki polislerin fotoğraflarına da yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Soylu paylaştı: Uzun İnce Bir Yoldayım
Soylu paylaştı: "Uzun İnce Bir Yoldayım"
Binalara giren kadın elindeki kimyasalı sürdü
Binalara giren kadın elindeki kimyasalı sürdü
Koronavirüse karşı dezenfektan kabini!
Koronavirüse karşı dezenfektan kabini!
Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı
Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı
En az vakanın görüldüğü o ilimiz ve sebebi
En az vakanın görüldüğü o ilimiz ve sebebi
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Virüse karşı kış çayı nasıl yapılır?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Metrobüste pes dedirten görüntüler!
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Adana'da katliam gibi kaza! İşte kaza anı
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Sosyal medya muhtarın sıra dışı korona önlemini konuşuyor
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Koronavirüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
Daha Fazla Video Göster