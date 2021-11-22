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Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki! 'Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorum'

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 13:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu terörle mücadeleye ilişkin bilgi verirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un gülmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Ben gülmüyorum, ben terörle mücadeleyi anlatıyorum. Terörle mücadele yapmamız hoşuna gitmiyor, PKK'nın geldiği nokta hoşuna gitmiyor değil mi? Orada biz şehit veriyoruz, sen gevrek gevrek gülüyorsun" dedi.
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