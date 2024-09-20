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Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj: Bahane değil proje konuşulsun

Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj: Bahane değil proje konuşulsun

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:15
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük üç şehrinde yaşanan sorunlara ilişkin konuştu. Bakan Kurum, "Siyasi parti fark etmeksizin sorunların çözümü için çaba sarf ediyoruz" dedi.
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