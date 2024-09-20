Bakan Kurum’dan 3 büyükşehre mesaj: Bahane değil proje konuşulsun

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük üç şehrinde yaşanan sorunlara ilişkin konuştu. Bakan Kurum, "Siyasi parti fark etmeksizin sorunların çözümü için çaba sarf ediyoruz" dedi.

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