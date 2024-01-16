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Bakan Koca’dan üst solunum yolu enfeksiyonu uyarısı! Neden artış var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 14:05
Türkiye'de son günlerde artan üst solunum yolu şikayetleri nedeniyle hastaneler ve acillerde yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarılarını sosyal medyadan paylaştı.
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