O ilde risk haritası yeşile dönüyor

Son dakika haberi... 11 Mart 2020'de ilk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından koronavirüse karşı yoğun bir mücadele başladı. Kış aylarının gelmesiyle artan vaka sayılarına karşın yeni ek tedbirler getirildi. Hayata geçirilen yeni kurallar meyvesini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yüzde 55 düşüş yaşandığını belirttiği Samsun'da risk haritası yeşile dönmeye başladı. Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Koronavirüs vakaları genel olarak en çok Anadolu'da görülüyordu. Bunun da sebebi gelenek ve göreneklerimizden, eş-dost-akraba ziyaretlerinden kaynaklanıyor.

3 hafta önce Samsun'un tüm ilçeleriyle birlikte risk haritası kıpkırmızıydı. Ancak hayata geçirilen koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Risk haritası kırmızıdan yeşile doğru dönmeye başladı.