Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ameliyat olan 7 yaşındaki kardeşleri Elif'e sevgi gösterisinde bulunan ve fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi toplayan 4 kardeşin görüntüsünü sosyal medya (twitter) hesabın üzerinden paylaşarak, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" notunu düştü.