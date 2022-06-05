05 Haziran 2022, Pazar
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Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da ameliyat olan 7 yaşındaki kardeşleri Elif'e sevgi gösterisinde bulunan ve fotoğraflar sosyal medyada oldukça ilgi toplayan 4 kardeşin görüntüsünü sosyal medya (twitter) hesabın üzerinden paylaşarak, "Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak" notunu düştü.