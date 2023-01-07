07 Ocak 2023, Cumartesi
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Bakan Dönmez paylaştı: Enerji bağımsızlığımızın ateşi! İşte keşfedilen yerli gazın yakma testinden ilk görüntüler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri sosyal medya adresi üzerinden paylaştı.