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Bakan Dönmez paylaştı: Enerji bağımsızlığımızın ateşi! İşte keşfedilen yerli gazın yakma testinden ilk görüntüler

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Giriş: 07.01.2023 17:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri sosyal medya adresi üzerinden paylaştı.
Enerji bağımsızlığımızın ateşi
"Enerji bağımsızlığımızın ateşi"
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