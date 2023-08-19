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Bakan Ali Yerlikaya: Evlat nöbetindeki 2 aile daha evlatlarına kavuştu

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Giriş: 19.08.2023 18:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan 2 ailenin, terör örgütünden kaçıp teslim olan çocuklarına kavuştuğunu duyurdu.
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