28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü
Denizli'de bahçeye giren sürü nedeniyle bahçe sahibinin, çobanı tüfekle öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.