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Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü

Bahçeye giren koyunlar nedeniyle işlenen cinayetin görüntüleri dehşete düşürdü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:24
Denizli'de bahçeye giren sürü nedeniyle bahçe sahibinin, çobanı tüfekle öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli bahçe sahibinin, çoban ve akrabasına gözünü kırpmadan ateş ettiği anlar dehşete düşürdü.
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