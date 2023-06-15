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​Bahçesine girip erik ağacına çıktı! Hemen telefona sarıldı

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Giriş: 15.06.2023 09:12
Kastamonu'da bahçesinde ayı olduğunu fark eden Aysel Talas, hayvanı takip etmeye başladı. Ayının ağaca çıktığını gören kadın o anları cep telofonu ile kayda aldı.
Bahçesine girip erik ağacına çıktı! Hemen telefona sarıldı BAHÇESİNE GİRİP ERİK AĞACINA ÇIKTI! HEMEN TELEFONA SARILDI

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​Bahçesine girip ağaca çıktı! Hemen telefona sarıldı
​Bahçesine girip ağaca çıktı! Hemen telefona sarıldı
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