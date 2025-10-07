Bahçesine giren tilkileri elleriyle besliyor

07 Ekim 2025, Salı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Boz ayıların ardından ilçe merkezine kadar inen kızıl tilkiler, vatandaşların ilgi odağı olurken, bir vatandaş evinin bahçesine kadar gelen kızıl tilkiler kurduğu bağ ile dikkat çekiyor. Tepe Mahallesi TOKİ konutlarında evinin bahçesinde bulunan kamelyada semaver yakarak çay içen Zeki Gök'ün yanına gelen tilkiler, Gök'ün verdiği yiyeceklerle karnını doyuruyor.
