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Bahçelievler'deki doğal gaz patlamasında "kasıt" izi

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 09:00
İstanbul Bahçelievler'de 3 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Detayları A Haber muhbairi Hasan Zahid Ezim aktardı.
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