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Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina yan binanın üzerine çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2023 13:23
İstanbul Bahçelievler'de kontrollü şekilde yıkılı yapılan bir bina yan binanın üzerine çöktü. Hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi.
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