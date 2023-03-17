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Bahçelievler'de yıkım sırasında binanın çökme anı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2023 16:21
Bahçelievler Rehber Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde kentsel dönüşüme giren bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörünün hatası neticesinde binada çökme meydana gelmiş ve yandaki bina da hasar görmüştü. Yıkımı yapılan binanın çökmesi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkım esnasında aniden çöktüğü ve diğer binaya zarar verdiği görülüyo
Bahçelievler’de binanın çökme anı kamerada
Bahçelievler'de binanın çökme anı kamerada
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