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Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı kamerada

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Giriş: 04.02.2024 13:20
Güncelleme:04.02.2024 13:21
Olay, saat 01.00 sıralarında, Soğanlı Mahallesi Ferhat Sokak'ta bulunan tekel bayisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Tayfun K. içeride oturduğu sırada yüzü maskeli bir kişi, dükkana girip silahla ateş etmeye başladı. Olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüpheli, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Tayfun K.'nin şans eseri bir kurşun yüzünü sıyırırken, diğer kurşun ise yüzünü koruduğu sırada eline isabet etti. Elinden yaralanan Tayfun K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin içeriye girerek art arda ateş ettiği ve Tayfun K.'nin eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor.
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