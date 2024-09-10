Bahçelievler’de tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı çevredekilerden yardım istedi

Bahçelievler’de iddiaya göre, Burak Sadri Irıklı sevgilisiyle cadde de yürüdüğü sırada karşılaştığı arkadaşı Turgay Sarıoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli, Irıklı’nın ölmesi için başında bekledi ve yardım etmek için sağlık ekiplerini arayan vatandaşları tehdit etti. Daha sonra kendi bacağına ateş eden şüpheli Sarıoğlu, trafiği durdurarak çevredekilerden yardım istedi. Şüphelinin çevredekilerden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.