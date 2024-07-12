Bahçelievler’de tahliye edilen bina havadan görüntülendi

Bahçelievler'de yapımı devam eden inşaatın bitişiğinde bulunan ve tuğla parçaları düştüğü gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı bir bina havadan görüntülendi. Binanın 2 katının kaçak olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı boşaltılan binanın taşıyıcı kolon kiriş sistemlerinde inceleme yapıldığı, acil bir risk olmadığını anlaşılan binada geçici oturuma müsaade edildiği, karotun sonucuna göre de çalışma yapılacağı öğrenildi.