Bahçelievler’de sokak ortasında asasıyla gezen büyücü! ‘Kim varsa saldırmaya başladılar’

İstanbul Bahçelievler'de inşaat şirketi sahipleri Abdurrahman Sevinç ile Abdülkadir T. ortaklıklarını sonlandırmaya karar verdi. Abdurrahman Sevinç'in ifadesine göre, Abdülkadir T. yabancı uyruklu bir grup ile anlaşarak Sevinç'e hem pek çok kez saldırdı hem de büyü yaptırdı. Asalı bir şahsın liderliğindeki çetenin saldırıları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Sevinç "İş yerimize saldırdılar. Kardeşimle yaralandık. Benim burnum kırıldı. Dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyorlar" şeklinde konuştu.

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