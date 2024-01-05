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Bahçelievler'de park yeri tartışmasında iş yeri sahibine silah doğrultup darbettiler

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Giriş: 05.01.2024 16:50
Güncelleme:05.01.2024 16:50
Bahçelievler'de bir grup, park tartışması yaşadığı kişinin iş yerini basıp darbederek silah doğrulttu. 2 kişinin yaralandığı Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Korku dolu anlar kamerada
Korku dolu anlar kamerada
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