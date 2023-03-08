08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahçelievler'de önündeki kaldırım çöken binada inceleme

Bahçelievler'de önündeki kaldırım çöken binada inceleme

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 12:38
Bahçelievler'de bulunan 7 katlı apartmanın önündeki kaldırım, altındaki kömürlüğe doğru çöktü. Apartman, tedbir amaçlı boşaltılırken, gün içinde değerli eşyaları ve içerde kalan evcil hayvanlar için izin bekleniyor
Bahçelievler’de binanın önündeki kaldırım çöktü
Bahçelievler'de binanın önündeki kaldırım çöktü
Beşiktaş’ta Cenk Tosun gelişmesi!
Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
Bin 400 metrede dev yarıklar!
5. kez baba oluyor
5. kez baba oluyor
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü yandı
Türkiye’nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Türkiye'nin nüfusu en kalabalık mahallesi!
Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı!
Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı!
Eşinden gazetecilere özel çağrı!
Eşinden gazetecilere özel çağrı!
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber
Eskişehir’e şehit ateşi düştü
Eskişehir'e şehit ateşi düştü
Kayseri 4.7 büyüklüğündeki deprem
Kayseri 4.7 büyüklüğündeki deprem
Depremin ardından rengi değişti!
Depremin ardından rengi değişti!
Daha Fazla Video Göster