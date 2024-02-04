04 Şubat 2024, Pazar
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Bahçelievler'de motosikletlilerin kazası kamerada: 2 yaralı
Kaza, Cuma günü saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, yanında motosikletle ilerleyen arkadaşının yanına yaklaştığı sırada kaza meydana geldi.Arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü, önceki iki motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücüler yola savruldu. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.