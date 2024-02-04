04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahçelievler'de motosikletlilerin kazası kamerada: 2 yaralı

Bahçelievler'de motosikletlilerin kazası kamerada: 2 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2024 16:09
Kaza, Cuma günü saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, dizlerini koltuğun üzerine koyarak motosikletiyle tek tekerlek üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, yanında motosikletle ilerleyen arkadaşının yanına yaklaştığı sırada kaza meydana geldi.Arkadan gelen başka bir motosiklet sürücüsü, önceki iki motosiklete çarptı. Kazanın ardından sürücüler yola savruldu. Kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da film gibi olay kamerada
İstanbul’da film gibi olay kamerada
Motosikletlilerin kazası kamerada
Motosikletlilerin kazası kamerada
Çekmeköy’de otomobili ambulansın üzerine sürdü
Çekmeköy'de otomobili ambulansın üzerine sürdü
Okullarda ilk ders zili...
Okullarda ilk ders zili...
Tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Tekel bayisine silahlı saldırı kamerada
Boğup yerlerde sürükledi
Boğup yerlerde sürükledi
Kent merkezine indi! Böyle görüntülendi
Kent merkezine indi! Böyle görüntülendi
Polis olma hayali enkazda kaldı
Polis olma hayali enkazda kaldı
Deprem konutları teslim ediliyor!
Deprem konutları teslim ediliyor!
Kocaeli fabrika yangını kontrol altında alındı!
Kocaeli fabrika yangını kontrol altında alındı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
Alev Alatlı ebediyete uğurlandı!
Alev Alatlı ebediyete uğurlandı!
Daha Fazla Video Göster