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Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada

Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 01:33
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 30 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda 2 şüphelinin bir işyeri önüne motosiklet ile gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri ve ardından kaçtıkları tespit edildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları sonucu yaşları küçük şüpheliler E.Ş. ve A.O. yakalandı. 21 Şubat 2025 tarihinde ise Hürriyet Mahallesi’ndeki bir araca silah ile ateş açan ve ardından Şirinevler Mahallesi’ndeki işyeri önüne gelerek silahlı saldırıda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince incelenen görüntüler sonucu tespit edilen A.A. B.A. ve yaşı küçük M.Y. yakalandı.
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Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada
Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada
Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada
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