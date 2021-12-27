27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı

Bahçelievler’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 11:16
Güncelleme:27.12.2021 11:16
Bahçelievler’de bir kadın seyir halindeki İETT otobüsünün önüne geçerek İETT şoförü ile dakikalarca tartıştı. Yaklaşık 5 dakika boyunca İETT otobüsün önünü kesen kadın, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü İzzettin Çalışlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir otobüsün önü bir kadın tarafından kesildi. İETT otobüsünün önünde dikilen kadın, dakikalarca şoförle tartıştı. Cadde üzerinde bağırıp çağıran kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kadının İETT aracını durdurmasından dolayı cadde üzerinde kısa süreliğine trafik oluştu.

"3-5 DAKİKA BOYUNCA BAĞIRDI"

Cadde üzerinde esnaf olan Murat Kurumlu, "Trafikte bir kadın otobüsün önünü kesmişti, seslere çıktık otobüsün önünde durmuş bağırıyordu falan. 3-5 dakika boyunca bağırdı ardından hiçbir şey olmamış gibi dağılıp gittiler. Trafiği de kilitlediler, burada zaten hep trafik oluyor, onun hengamesi oldu. Kadın bağırıyordu, şoför cevap falan vermedi. Neyden kaynaklandığını bilmiyoruz ben de bağrışmalara çıktım. Sebebini bilmiyoruz." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
İETT’den Sultangazi’de vatandaşa ‘sefer’ çilesi
Önce eşini sonra kendini vurdu
Önce eşini sonra kendini vurdu
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
İETT otobüsünün önünü kesip, şoförle tartıştı
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Önünde kaza oldu o aldırış etmeden yoluna devam etti
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Pitbull köpekler neden saldırıyor?
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Sokak hayvanlarına özel kasaba
Silivri’den örnek belediyecilik
Silivri'den örnek belediyecilik
Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu
Erzincan’da aile faciası!
Erzincan’da aile faciası!
Önce çaldıklarını döktü, sonra zıplayarak kaçmaya çalıştı
Önce çaldıklarını döktü, sonra zıplayarak kaçmaya çalıştı
Pes dedirten hırsızlar kamerada
"Pes" dedirten hırsızlar kamerada
Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi!
Toplu ulaşım araçlarında sesli anons çilesi!
Daha Fazla Video Göster