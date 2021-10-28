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Bahçelievler’de İETT otobüsü arıza yaptı | Otoyol saatlerce kapalı kaldı

İHA
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Giriş: 28.10.2021 11:24
İstanbul’da son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüs arızaları yolculara ve sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bahçelievler’de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü. Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Fetih Caddesi’nde seyir halindeki İETT otobüsü arıza yapıp yolda kaldı. Bahçelievler’in en işlek caddelerinden Fetih Caddesi saatlerce trafiğe kapalı kaldı.
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