Bahçelievler'de hırsız kabusu: 3 kere aracıma, 3 kere evime girdiler

Bahçelievler'de yaşayan Muzaffer Toyic'in aracının camını 3 kere hırsızlar kırdı, 1 kere de gösterge ekranını çaldılar. Hırsızlar, Toyic'in evine de 3 kere girmeye çalıştılar. Toyic'in evine sürekli gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Son hırsızlık girişimi anlatan Muzaffer Toyic, "Eşim yabancı birisi olduğunu fark edince, çığlığı basıyor. Eşim çığlık atınca hırsızlar kaçıyor. Kaçarken silahını tutarak kaçıyor" dedi.