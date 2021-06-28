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Bahçelievler'de feci ölüm! Hülya Karabul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu

DHA
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Giriş: 28.06.2021 09:23
Bahçelievler'de gece saatlerinde 6 katlı bir binanın en üst katında oturan kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı bina ile yandaki apartmanın boşluğuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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