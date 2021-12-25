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Bahçelievler’de dehşet: 6 yaşındaki oğlunu öldürdü

DHA
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Giriş: 25.12.2021 14:55
Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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