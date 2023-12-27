27 Aralık 2023, Çarşamba
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Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli yakalandı
Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sağlık çalışanları, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin Bağcılar'dan Başakşehir'e ambulansla uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuyu Bodrum'a göndermeye hazırlandıkları tespit edildi. uyuşturucu ticareti yapan 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.