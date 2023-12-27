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Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 sağlık personeli yakalandı

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Giriş: 27.12.2023 11:09
Bahçelievler'de ambulansla uyuşturucu taşıdığı tespit edilen sağlık çalışanları, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin Bağcılar'dan Başakşehir'e ambulansla uyuşturucu taşıdıkları, daha sonra bu uyuşturucuyu Bodrum'a göndermeye hazırlandıkları tespit edildi. uyuşturucu ticareti yapan 4 sağlık personeli operasyonla gözaltına alınırken, ambulansa uyuşturucuların teslim edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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