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Bahçelievler'de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

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Giriş: 22.09.2023 16:16
Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Bahçelievler’de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
Bahçelievler'de 4 kişinin öldüğü kaza kamerada
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