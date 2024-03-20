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Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı

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Giriş: 20.03.2024 09:16
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Otomobil otobüs durağına çarparak takla attı
Otomobil otobüs durağına çarparak takla attı
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