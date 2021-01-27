Bahçeden markete fiyat uçurumu! Mandalinada fiyat farkı neden oluşuyor?

Türkiye mandalina üretiminde önemli ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 550 bin ton mandalina üretildi. Ancak ürünün bahçe ve market fiyatı arasında büyük fark var. A Haber ekibi bu fiyat farkını, üretici ve hal esnafına sordu.

Şifa deposu mandalinanın üretiminde önemli ülkelerden biri de Türkiye.

Sıcaklığın eksi 4 derecenin altına düşmediği ve sulama sıkıntısı olmayan yerlerde yetişen mandalina Akdeniz ve Ege'de kısmen de Doğu Karadeniz'de yetişiyor. C vitamini deposu olan meyvenin rekoltesi geçen 1 milyon 550 bin ton olarak kayda geçti.

Binlerce kişinin geçimini sağladığı mandalina üretimiyle ilgili en önemli sorun tarla ile market fiyatları arasındaki fark.

Tarladan özenle toplanan ürün, meyve- sebze haline gidiyor. Mandalina oradan da büyükşehirlere ve birçok ülkeye gönderiliyor. Ancak ürün markette 7 liraya satılıyor. Hatta bazı büyükşehirlerde bu fiyat daha da artıyor.

Marketler giderleri gerekçe göstererek ürünü bu fiyatlara sattıklarını belirtiyor. Ancak fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur!