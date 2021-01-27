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Bahçeden markete fiyat uçurumu! Mandalinada fiyat farkı neden oluşuyor?
Şifa deposu mandalinanın üretiminde önemli ülkelerden biri de Türkiye.
Sıcaklığın eksi 4 derecenin altına düşmediği ve sulama sıkıntısı olmayan yerlerde yetişen mandalina Akdeniz ve Ege'de kısmen de Doğu Karadeniz'de yetişiyor. C vitamini deposu olan meyvenin rekoltesi geçen 1 milyon 550 bin ton olarak kayda geçti.
Binlerce kişinin geçimini sağladığı mandalina üretimiyle ilgili en önemli sorun tarla ile market fiyatları arasındaki fark.
Tarladan özenle toplanan ürün, meyve- sebze haline gidiyor. Mandalina oradan da büyükşehirlere ve birçok ülkeye gönderiliyor. Ancak ürün markette 7 liraya satılıyor. Hatta bazı büyükşehirlerde bu fiyat daha da artıyor.
Marketler giderleri gerekçe göstererek ürünü bu fiyatlara sattıklarını belirtiyor. Ancak fiyat farkından hem üretici hem tüketici mağdur!