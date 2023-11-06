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Bahçeden gelen ses harekete geçirdi! İncir ağacında gördükleri hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 06.11.2023 07:41
Karabük'ün Eflani ilçesinde bahçeden gelen sesi duyan vatandaşlar, incir ağacının üzerinde gördükleri şey karşısında şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
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