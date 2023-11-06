Bahçeden gelen ses harekete geçirdi! İncir ağacında gördükleri hayrete düşürdü

Karabük'ün Eflani ilçesinde bahçeden gelen sesi duyan vatandaşlar, incir ağacının üzerinde gördükleri şey karşısında şaşkına döndü. O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

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