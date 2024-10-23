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Bahçedeki malzemelerin tutuştuğu yangında maddi hasar oluştu

Bahçedeki malzemelerin tutuştuğu yangında maddi hasar oluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 10:38
Eskişehir'de bir müstakil evin bahçesinde çıkan ve bodrumdaki eşyalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu.
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