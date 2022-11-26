Bahçede uyurken ağzından girmiş! Midesinden çıkan yılan doktorları bile şoke etti... Bakın nasıl çıkartıldı | VİDEO

Tıp dünyası zaman zaman ilginç vakalara şahitlik etmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'da doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. Genç kadının midesinden çıkan yılan şoke etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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