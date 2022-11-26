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Bahçede uyurken ağzından girmiş! Midesinden çıkan yılan doktorları bile şoke etti... Bakın nasıl çıkartıldı | VİDEO

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Giriş: 26.11.2022 09:20
Tıp dünyası zaman zaman ilginç vakalara şahitlik etmeye devam ediyor. Son olarak Rusya'da doktorları bile hayrete düşüren bir olay yaşandı. Genç kadının midesinden çıkan yılan şoke etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bahçede uyurken girmiş! Midesinden çıkan... BAHÇEDE UYURKEN GİRMİŞ! MİDESİNDEN ÇIKAN...

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