Bahçede mangal yaparken ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 6 ağır yaralı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaktıkları sırada ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Olayda ağabey hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.