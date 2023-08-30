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Bahçede mangal yaparken ailesini kurşun yağmuruna tuttu: 1 ölü, 6 ağır yaralı

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Giriş: 30.08.2023 11:52
Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, evlerinin bahçesinde ailesiyle mangal yaktıkları sırada ağabeyini, annesini, ağabeyinin eşini ve 2 yeğenini tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına sıktı. Olayda ağabey hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.
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